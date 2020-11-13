أمير حائل: ولي العهد استند على لغة الأرقام لإظهار النقلات النوعية في السعودية

نوّه بحرص القيادة الرشيدة على رقيّ الوطن ورفاهية المواطن واستمرار عجلة التطور

نوه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - الذي ارتكز من خلاله على لغة الأرقام وهي الأصدق؛ حيث كشفت النقلات النوعية في مسيرة البلاد كإحدى قوى الاقتصاد العظمى على مستوى العالم.

وقال: "نفخر بانتمائنا لهذا الوطن ولقيادته الرشيدة التي واجهت كل التحديات بحكمة ووضعت مصالح أبناء الوطن وسلامتهم وسلامة المقيمين فوق ترابه على رأس الاهتمامات"، مبديًا تفاؤله بما يحمله المستقبل الذي سيكون أفضل بتوفيق الله ثم بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

ولفت إلى ما أشار إليه سمو ولي العهد من القفزات التي تحقّقت للبلاد خلال جائحة كورونا التي تأثر العالم بها، لتصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ونوه أمير حائل إلى الحرص الدائم من القيادة الرشيدة على رقيّ الوطن ورفاهية المواطن، واستمرار عجلة التطور والنماء وفق منهجية واضحة مرتكزة على رؤية المملكة 2030.