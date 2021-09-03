تنفيذ "250" برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض

تنوعت الاتفاقيات التي تجاوزت 30 لتشمل التعاون مع القطاع الحكومي

أثمرت مجموعة الاتفاقيات التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الهجري الماضي عن تنفيذ 250 برنامجًا تدريبيًا وورشة مهنية للمستفيدين من خدمات الرعاية منها استقطاب وتوفير 116 مبادرة وفرصة عمل.



وتنوعت الاتفاقيات التي تجاوزت 30 اتفاقية لتشمل التعاون مع القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي مثل جامعات المنطقة ومراكز التدريب والتوظيف والاستشارات والشركات الطبية والمؤسسات التسويقية والبنوك المحلية والجمعيات الصحية والتطوعية إلى جانب المراكز المهتمة بالمسؤولية المجتمعية والشراكات.



يُشار إلى أن إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تتولى مهام الإشراف والمتابعة على عقد وتنفيذ الاتفاقيات بالتعاون مع المراكز والدور والمكاتب والوحدات التابعة للفرع في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها.