الجيش اليمني يقضي على 160 حوثيًاً جنوب مأرب

تدمير 18 آلية منها 6 دبابات

أفاد مساعد قائد المنطقة الثالثة للتوجيه المعنوي العميد محمد المكروب، اليوم (الاثنين)، بأن المعارك التي خاضها الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في جنوب مأرب، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 160 مسلحًاً حوثيًاً وتدمير 18 آلية منها 6 دبابات، وعدد من الأطقم المحملة بالتعزيزات.

وبيّن "المكروب" أن ميليشيا الحوثي الإرهابية أصبحت في نقطة محصورة وضيقة جدًا وتحت نيران الجيش الوطني في جبل البلق الشرقي، بعد أن تم قطع كل خطوط إمداداتها.

وأوضح أن الميليشيا أصبحت بين كماشتي الجيش الوطني وألوية العمالقة، وقريبًا سيتم دحر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن.