في بلقرن.. التزام كامل بمنع التجوّل خلال أول أيام العيد

"السبيعي" يعايد رجال الأمن في الميدان ويثمّن جهودهم

أظهر المواطنون والمقيمون بمحافظة بلقرن، التزاماً كاملاً بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية، المتضمنة منع التجول الكلي في أول أيام عيد الفطر.

وكشفت الصور الملتقطة، اليوم، حجم ومدى الوعي المجتمعي لدى الأهالي والمقيمين بإجراءات الوقاية تحقيقاً للسلامة العامة.

وتُواصل الجهات الأمنية من مختلف القطاعات بمحافظة بلقرن، تطبيق أمر منع التجول عبر الانتشار في مختلف الطرق والميادين ومداخل ومخارج المراكز والقرى التابعة للمحافظة، بمتابعة ميدانية من قبل مدير شرطة محافظة بلقرن العقيد شجاع السبيعي.

وشارك "السبيعي"، رجال الأمن احتفالهم بالعيد، مثمناً الجهود التي يبذلونها لتنفيذ الخطط الميدانية المتعلقة بتطبيق أمر منع التجول.