رياح وموجة غبار تغطي سماء عفيف وتدنٍ بمستوى الرؤية

نصائح للأهالي بعدم الخروج من المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ

تشهد محافظة عفيف والمناطق والطرق المحيطة بها منذ مساء اليوم الأحد، موجة غبار شديدة مصحوبة برياح غطت سماء المحافظة وأدت لتدنٍ مستوى الرؤية.

وأهاب مستشفى عفيف العام بدوره بالأهالي بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، مع الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بشكل محكم، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء وتغييرها باستمرار.