أمانة الطائف تُعيد تأهيل الشوارع وتدعم وسائل السلامة للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية

القثامي حثّ على القضاء على التشوهات البصرية وتطوير الخدمات البلدية وضمان السلامة والجودة

نفّذت فِرَق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع، برنامجًا لتعزيز السلامة المرورية بالشوارع الرئيسية والفرعية، من خلال إعادة طلاء محددات المسارات بألوانها المختلفة، ضِمن برامج الصيانة الدورية لشبكة الطرق الداخلية، ودعم وسائل السلامة المرورية.

وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال إعادة طلاء محددات المسارات، تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة، وضمان سلامة الحركة المرورية للمركبات والمشاة، من خلال تحديد المسارات وطلائها بالمواد المخصصة لذلك.. كما اشتمل البرنامج على تنفيذ أعمال طلاء الشوارع التي تم تأهيلها بإعادة السفلتة والصيانة لها.

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن جهود تحسين المشهد العام للمدينة؛ حيث حث أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، على القضاء على التشوهات البصرية، وتطوير الخدمات البلدية وضمان السلامة والجودة لشبكة الطرق، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التكامل والإنجاز المنشود.

يُذكر أن أمانة الطائف تعمل على تنفيذ برنامج لصيانة وتأهيل الشوارع بالإصلاح والكشط وإعادة السفلتة الكاملة، شَمِلَ في مرحلته الأولى أكثر من 2000 شارع، ويغطي البرنامج كل الشوارع الرئيسية والفرعية خلال المرحلة المقبلة.