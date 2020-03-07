"كلهم مجرمون".. فيديو مقزز يكشف ما فعله 20 شاباً بفتاة على الرصيف

أحدهم خلع حذاءها وهي فاقدة الوعي

وصفت شرطة نيويورك ما حدث في هذا الفيديو بأنه " شائن ومقزز "، حين تجمع 20 شاباً كأنهم ضباع جائعة، وانهالوا على فتاة مراهقة، 15 عاماً، ضرباً وركلاً وسرقة، بعدما سقطت على رصيف الشارع، عصر أول أمس الخميس.

ونقلت صحيفة " الديلي ميل " البريطانية عن وسائل إعلام أمريكية، أن الحادث وقع الساعة 4.10 عصر الخميس الماضي، على رصيف بشارع يوتيكا أفينيو الرئيس في منطقة بروكلين بنيويورك.

وقالت الصحيفة: من غير المعروف السبب وراء هذا الهجوم الكاسح على الفتاة، ولكن يبدو أنه حدث انتقاماً منها، وربما كانت هناك مشاجرة سابقة بين الفتاة وعصابة الشباب.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في الشارع، الفتاة وقد سقطت على الأرض، وبسرعة تجمع حولها الشباب، وكان بعضهم يقفز في الهواء ويضربها في بطنها بقدميه، فيما سعى كل من شارك إلى ضربها.

ووصفت شرطة نيويورك الهجوم بأنه " شائن ومثير للاشمئزاز "، وأضافت " لقد سرقوا كل ما تملكه الفتاة، جوالها وكروت الائتمان".

ويظهر الفيديو أحد الشباب وهو يقوم بخلع حذاء الفتاة التي كانت فاقدة الوعي على الرصيف ويهرب بالحذاء.

وحسب الصحيفة: فقد تم نقل الفتاة إلى المستشفى مصابة بجروح وكدمات وتورم في الرأس.

وقد بثت الشرطة الفيديو وطالبت كل من لديه معلومات عن الاعتداء الاتصال بها.