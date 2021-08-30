11 سبتمبـر.. ختام النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن

برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، تختتم يوم السبت الموافق 11 سبتمبر المقبل من العام 2021م، منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والتي انطلقت في الثامن من أغسطس الماضي على أرض ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، بجوائز تبلغ قيمتها 53 مليون ريال وبمجموع 531 شوطاً قسمت على مرحلتين "تمهيدية – نهائية"، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد - حفظه الله -، التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان، إذ يحظى المهرجان بدعم واهتمام كبيرين من سمو ولي العهد - حفظه الله - لقطاع الهجن وتطويره، وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق أهداف ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي، حيث يهدف المهرجان إلى تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، بما يعزِّز المشاركة المجتمعية ويؤصِّل الموروث الوطني ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

وكانت المرحلة التمهيدية من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، قد انطلقت في الثامن من أغسطس الماضي بـ 320 شوطاً، وبمشاركة 7873 مطية من جميع الفئات العمرية للهجن، ولمدة 11 يوماً، ثم أقيمت أشواط الماراثون وعددها 7 أشواط، فيما تنطلق المرحلة النهائية من المهرجان في الثاني من سبتمبر المقبل 2021م، وتتضمن 204 أشواط، وخصصت فيها جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، وتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.