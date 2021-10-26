الانضباط تخاطب الطائي : احتجاجكم تجاه لاعب الأهلي "النقاز" مرفوض

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، اليوم الثلاثاء، قررًا برفض احتجاج نادي الطائي من الناحية الشكلية والمتعلق بعدم أهلية مشاركة لاعب فريق الأهلي حمدي النقاز في مباراة الفريقين (الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، وذلك لعدم استكمال الإجراءات الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج ودفع الرسوم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة.

وقالت لجنة الانضباط في نص قرارها "قيام نادي الطائي بتقديم احتجاج لمراقب المباراة بعد مباراته مع النادي الأهلي، والمتعلق بعدم أهلية مشاركة لاعب فريق نادي الأهلي حمدي عبدالسلام النقاز، ولم يقم نادي الطائي باستكمال الإجراءات الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج ودفع الرسوم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة وفقًا لما نصت عليه الفقرة (2-2) من المادة (132) من لائحة الانضباط والأخلاق"، حيث قررت اللجنة رفض الاحتجاج من الناحية الشكلية، مؤكدة أنه قرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من اللائحة.