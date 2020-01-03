الصور الأولى بعد قتل "قاسم سليماني" بضربة أمريكية في مطار بغداد

"البنتاجون": الجنرال سليماني وفيلق القدس مسؤولان عن مقتل مئات الأمريكيين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قتل الجيش الأمريكي، اللواء قاسم سليماني؛ قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ونشر "الحشد الشعبي" في العراق تغريدة أعلن فيها مقتل نائب رئيسه في الهجوم ذاته، حيث قال: "إعلام الحشد الشعبي يؤكّد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس؛ وقائد فيلق القدس قاسم سليماني؛ بغارة أمريكية استهدفت مركبتهم على طريق مطار بغداد الدولي".

ووفقا لبيان "البنتاجون"، فإن "الجنرال سليماني كان منخرطاً بصورة نشطة في تطوير خُطط لمهاجمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق والمنطقة.. الجنرال سليماني وفيلق القدس مسؤولان عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وجرح الآلاف الآخرين..".

وأردف "البنتاجون" في بيانه: "الجنرال قاسم سليماني؛ وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع.. الضربة كانت تهدف لردع أيّ خُطط هجومٍ مستقبلية لإيران.. الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في اتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم".

يُذكر أنه في 8 أبريل، صنّفت أمريكا الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، إذ قال وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو؛ في مؤتمر صحفي: أعلن نيتنا في تصنيف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس، كمنظمة إرهابية خارجية وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والتوطين.