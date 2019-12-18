"إداريون بالتعليم": بعضنا تجاوز الـ 12 عاماً بمرتبة واحدة .. أين الـ 4900 ترقية؟

ناشدوا فتح الترقيات أسوة بالقطاعات الأخرى لتحسين مراتبهم الوظيفية

ناشد عددٌ من الإداريين والإداريات بوزارة التعليم، المسؤولين بالوزارة، فتح ترقياتهم الوظيفية أسوة بالقطاعات الأخرى، مؤكدين أن الترقيات متوقفة في وزارتهم دون سببٍ مقنع يستثنيهم أو يحفظ حقوقهم.

وقال عددٌ من الإداريين لـ "سبق": "رفعنا طلبات إلكترونية عدة وبرقيات منذ سنوات لكن دون جدوى، مبينين أن الإداريين في وزارة التعليم تحديداً مستثنون من الترقيات، بينما زملاؤهم في القطاعات الأخرى تجاوزوهم وظيفياً وبنفس المؤهل وربما أقلّ، متسائلين عن الـ 4900 ترقية التي أمر بها الوزير ولا يعلمون عن مصيرها.

وبيَّن كل من مندوب الرشيدي أنه أمضى 12 سنة على مرتبة واحدة دون ترقية، و10 سنوات لخالد الحارثي، وعبدالله آل عباس ومحمد الجاسر منذ 8 سنوات على المرتبة ذاتها "الخامسة"، فيما أكد سعيد الشهري وسعيد المالكي أنهما أمضيا 9 سنوات للأول و7 سنوات للثاني على المرتبة السادسة ولا بوادر للتحسين.

كما أمضت سميرة المغامسي ومرام الرحيلي وشعاع الحربي 9 سنوات، وبدرية الغامدي 6 سنوات بالمرتبة السادسة، وسمر الحربي 8 سنوات بالمرتبة الرابعة دون تحسين وظيفي.

وطالب الإداريون والإداريات وزارة التعليم بتحسين مراتبهم الوظيفية واحتساب المراتب الجديدة من تاريخ الاستحقاق للترقيات القادمة.