شاهد .. هكذا أنقذ مسعفو الهلال الأحمر زميلهم المُصاب بجلطة قلبية

تدخلوا سريعاً خلال دقائق لتقديم الإسعافات الأولية له

بين الغيبوبة واليقظة، لحظات صحية حرجة صعبة كالحلم عاشها موظف في هيئة الهلال الأحمر السعودي، أصيب بجلطة قلبية استدعت إجراء إسعافات أولية ريثما تم نقله للمستشفى لإجراء عملية.



وفي التفاصيل، قال عبدالمحسن الحربي، مرحّل طبي بالهيئة "تلقيت اتصالاً من ابن المريض الذي كان مرتبكاً وقلقاً، وطمأنته بأنه خلال 5 دقائق تصله العناية اللازمة، حيث أجريت له الإسعافات الأولية ونقل بعدها خلال 20 دقيقة للمستشفى.



من جانبه روى الموظف بهيئة الهلال الأحمر صالح الاسطاء، تفاصيل أزمته الصحية قائلاً: " كنت جالساً مع أسرتي، وفجأة شعرت بدوخة وضيق تنفس وحالات إغماء متقطعة، وفوراً قام ابني بالاتصال بالإسعاف، وعندما وصلت الفرقة للمنزل قاموا بعمل اللازم بتخطيط للقلب وخفض الضغط بإعطائي علاجاً، ثم تم نقلي لمستشفى الملك فهد التخصصي ومركز الأمير سلطان للقلب، وتمت العملية بنجاح ولله الحمد".



‏يذكر بأنه تفعيل مختبر القسطرة القلبية، بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية لمرحلة ما قبل المستشفى، بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي جلال العويسى، والرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول صالح التميمي، والمدير العام التنفيذي للمدينة أحمد العنزي.



كما تم تدشين المسار السريع للسكتات الدماغية في مدينة الملك فهد الطبية، امتداداً لبرامج الرعاية التخصصية التي ابتدأت من مسار الجلطات القلبية ويمتد للجلطات الدماغية.