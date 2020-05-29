هنأت القيادة بالعيد .. "بني مبارك" تقيم حفل معايدة افتراضي في صامطة

تضمن أوبريت بعنوان "بجهة وطن" وقصيدة شعرية

أقامت قبيلة بني مبارك بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان، حفل المعايدة السنوي الافتراضي لهذا العام 1441هـ مساء أول أيام عيد الفطر المبارك بحضور مشايخ القبيلة الشيخ عبدالكريم مساوي مباركي والشيخ أحمد إبراهيم مذكور مباركي والشيخ حسن محمد شعبي مباركي.

وكان الحفل قد بدأ بكلمة المشايخ نيابة عنهم الشيخ أحمد إبراهيم مذكور مباركي وقدمها إسماعيل علي مذكور مباركي قائلاً: باسم مشايخ وأعيان وأفراد بني المبارك عامةً نرفعُ أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم والعدل وإلى وليِّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع مؤكدين البيعةَ على كتاب الله وسنة رسوله في العسر واليسر والمنشط والمكره .

عقب ذلك شاهد الجميع عرضًا مسجلاً لمعايدة مشايخ بني مبارك للوطن رافعين التهنئة للقيادة الرشيدة ومجددين العهد والولاء.

وألقى كلمة اللجنة المنظمة مصلح يحيى مباركي مؤكدًا أن الجائحة التي أثرت على نمط الحياة في جميع أرجاء المعمورة مفتخرين بدورنا الوطني عبر مد جسور التواصل الهادف والمستمر منطلقين من شرف الانتماء وعقيدة التلاحم العظيم لأبناء هذا البلد الكريم.

واختتم الحفل بقصيدة للشاعر يحيى إبراهيم شعبي مباركي بعد ذلك شاهد الجميع أوبريت بعنوان "بجهة وطن" بمشاركة عددٍ من مشايخ وأعيان القبيلة وضيوف من قبائل المحافظة.