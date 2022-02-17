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"أوستن" لفت إلى أن الدبلوماسية لازالت مطروحة على موسكو

أميركا تتهم روسيا بخلق الأعذار لتبرير شن هجوم على أوكرانيا

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اتهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (الخميس)، روسيا بمواصلة خلق الأعذار لتبرير شن هجوم على أوكرانيا.

وذكر "أوستن" أن موسكو تحاول أن تجعلنا نصدق بأن أوكرانيا تشكل خطراً عليها، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن مسار الدبلوماسية ما زال مطروحاً مع الجانب الروسي.

وشدد الوزير الأميركي على أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" في هذه المرحلة موحد وحاسم كما لم يكن من قبل.