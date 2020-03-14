الإمارات تعلن وقف إصدار كل التأشيرات "مؤقتاً"

القرار لا يسري على من صدرت لهم تأشيرات بالفعل

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة "وقفاً مؤقتاً" لإصدار كل التأشيرات ابتداءً من ١٧ مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان لها اليوم: يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة تجاوبا مع رفع مستوى فيروس "كورونا المستجد كوفيد- 19" من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره "وباءً"، وهو ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.

وتابعت: جدير بالذكر أن القرار لا يسري على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار الوقف المؤقت للتأشيرات يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلدان المغادرة كإجراء إضافي؛ نظراً لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس "كورونا" المستجد من إجراءات إحترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء، وما يمثله السفر بين البلدان في هذه المرحلة من خطورة عليها.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن هذا القرار ينبع من روح المسؤولية التي تتحلي بها دولة الإمارات، وضمن جهودها لمكافحة هذا الفيروس حول العالم، وتضامناً منها مع دول العالم لعبور هذه الأزمة بسلام.