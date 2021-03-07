نجران.. عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

الوطني للأرصاد: الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (شرورة، وبدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.