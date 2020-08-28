ليبيا: 355 حالة إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا

سجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة.
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 12629 إصابة، بينها 11093 حالة نشطة، فيما بلغت حالات الوفاة 226 حالة، بينما صعد عدد المتعافين من الفيروس إلى 1310 حالات.ليبيا فيروس كورونا الجديد
إجمالي الإصابات 12629 بينها 11093 حالة نشطة
سجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة.
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 12629 إصابة، بينها 11093 حالة نشطة، فيما بلغت حالات الوفاة 226 حالة، بينما صعد عدد المتعافين من الفيروس إلى 1310 حالات.