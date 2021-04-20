الإصابة تحرم النصر من خدمات الصليهم.. أمام فولاد

أعلن نادي النصر، غياب متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم عبدالمجيد الصليهم، عن مواجهة نظيره فولاد الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء.

ويواجه النصر نظيره فولاد الإيراني، مساء اليوم على ملعب "مرسول بارك"، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

ونشر نادي النصر، تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قال فيها: "شعر الكابتن عبدالمجيد الصليهم ببعض الآلام في الركبة، وسيُجري اللاعب اليوم كشفًا بالأشعة للتأكد من سلامته".