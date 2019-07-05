7 أيام بالأفلاج.. "مترجم ولي العهد" يشد الأنظار وضربات أمنية وشقق بالمجان!

فيما لا يزال موظفو البلدية بلا رواتب رغم إيداعها لأقرانهم وتأكيد رفع المسيرات

شهدت محافظة الأفلاج، هذا الأسبوع، سلسلة من الأحداث والإنجازات، كان من أبرزها خطف ابن المحافظة طالب الدكتوراه المبتعث السعودي خالد بن عبدالرحمن آل رشود، الأنظار بعد أن حظي بالثقة العظيمة، ليكون مترجمًا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- خلال جولته في اليابان.

موظفون بلا رواتب

ولا يزال موظفو بلدية الأفلاج بلا رواتب هذا الأسبوع؛ وذلك بعد أن تفاجأوا بعدم نزولها رغم إيداع البنوك السعودية رواتب موظفي الدولة لشهر يونيو يوم الخميس الماضي، وأكدت البلدية أنها قامت برفع المسيرات في وقتها وما زال التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب التأخير.

8 إنجازات أمنية

وحقق رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في الأفلاج "نقطة التفتيش"، خلال الأسبوع الحالي، 8 إنجازات أمنية متفاوتة منها ضبط ثلاثة مطلوبين والإطاحة بخمسة أشخاص بحوزتهم حبوب مخدرة ومحظورة، وتم تحرير محاضر لجميعهم وتسليم من تم توقيفهم والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

زيارة مدير صحة الرياض

وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري وفريقه، قد قام بزيارة استطلاعية لمستشفى الأفلاج مطلع هذا الأسبوع والْتقى بمحافظ الأفلاج تركي الهزاني، وناقش معه احتياجات المستشفى العام ومراكز الرعاية الصحية، وأكد أنه سيتم دعم مستشفى الأفلاج بأطباء وفنيين وممرضين، واستبشر الأهالي بوعود الحل بعد أزمة نقص الكوادر الطبية بالمستشفى.

أبواب الشقق تفتح بالمجان

وكان أهالي الأفلاج قد تفاعلوا مع توجيه مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، بتوفير سكن مجاني لـ٤١ معلماً جديداً موجهين لإجراء المقابلة الشخصية نهاية هذا الأسبوع، تمهيداً لتوجيهم لمدارسهم بعد مطابقة مسوغات التعيين، وأعلن أصحاب الشقق المفروشة فتح أبوابها لاستقبال سكن المعلمات بالمجان.