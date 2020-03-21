الصحة العالمية: كورونا يصيب أكثر من 200 ألف ويهدد 100 مليون حول العالم

طالبت بضرورة العمل على الحد من انتشاره والتعجيل بإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية

أفادت منظمة الصحة العالمية أنه بلغ عدد الحالات الموثقة المصابة بفيروس كوفيد-19 على مستوى العالم أكثر من 200 ألف حالة، مبينة أن ذلك يجب أن يكون مؤشراً لضرورة العمل على الحد من انتشار الفيروس والتعجيل في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأبان المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم إلى جانب المتحدثين باسم عدد من وكالات الأمم المتحدة في جنيف، أنه حتى مساء 19 مارس ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19 إلى أكثر من 200 ألف حالة، حيث إنه في الأشهر الثلاثة الأولى بلغ العدد 100 ألف وفي غضون 12 يوماً فقط زاد 100 ألف أخرى.

وأكد أنه يجب أن ينصبّ التركيز على إبطاء الانتشار وهذا يسلط الضوء على تطبيق حزمة من الإجراءات الشاملة، تبدأ بالاختبار والاختبار ثم الاختبار، مشدداً على ضرورة تحديد الحالة وإلا فإن الإجراءات ستكون عقيمة، وبنفس القدر من الأهمية ينبغي تتبع المخالطة.

ولفت ليندماير النظر إلى أن التحديات التي تواجه العديد من الدول تتمثل في عدم وجود كمية كافية من الاختبارات، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية تواصل العمل مع جميع الدول لضمان قيامها بإجراء الاختبارات، وحتى الآن شُحن 1.5 مليون اختبارات تشخيصية إلى 120 دولة.

وحثّ الدول على التكيّف مع الواقع ومع قدراتها وإمكاناتها المتاحة للتعامل مع كل سيناريو مختلف، مرحباً بالتقارير التي تحدثت عن اعتزام المملكة المتحدة شراء اختبارات الأجسام المضادة.

من جانبه أعرب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لاركيه، عن قلقه إزاء وضع 100 مليون شخص يعيشون في مناطق النزاعات وغيرها من الأماكن التي تعتمد على المساعدات الإنسانية الأممية.

وأكد لاركيه أن الضرورة الإنسانية تحتّم على الوكالات الإنسانية مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين يحتاجون إليها وبذل الجهود لتجنب أي آثار كارثية محتملة إذا وصل الفيروس إلى تلك المواقع.

وفي ذات السياق تطرقت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بيرز، إلى تأثير كورونا على الوجبات المدرسية، مشيرة إلى أن أكثر من 860 مليون طفل ويافع، أي نصف عدد طلاب العالم، لم يتوجهوا إلى المدارس والجامعات حول العالم، وكنتيجة لذلك، فإن 300 مليون طالب في المدارس الابتدائية لا يحصلون على الوجبات بسبب تغيبهم عن المدرسة.