حتى السابعة مساءً.. تنبيه من "الأرصاد" يستبق أجواء الباحة الماطرة

في حالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله- إلى الساعة الـ7 مساءً: (مدينة الباحة، ومحافظة المندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها).