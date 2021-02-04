"أبو ردينة" يشيد بمواقف السعودية الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني

نوه بتمسكها بالمبادرة العربية والتزامها بالسلام خيارًا لتحقيق مبدأ حل الدولتين

أشادت الرئاسة الفلسطينية بمواقف المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اليوم أن مواقف السعودية الأصيلة التي تتبناها وتطرحها في المحافل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، تعد تأكيدًا على تمسكها بمبادرة السلام العربية، والتزامها بالسلام خيارًا استراتيجيًّا لتحقيق مبدأ حل الدولتين.

كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان مماثل بمواقف السعودية الأخوية المؤيدة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.