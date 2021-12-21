جامعة عبد العزيز تتفق مع "أيدم" لتأهيل 1500 سعودي في هندسة البيانات

تمتد 5 أعوام وتشمل الدراسات والتدريب وبناء القدرات

أبرمت جامعة الملك عبد العزيز بجدة اتفاقية شراكة استراتيجية لبناء مجتمع معرفي وتعزيز التكامل المشترك في مجالات هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي مع شركة الذكاء الاصطناعي AIDM.

جاء ذلك بهدف تأهيل أكثر من 1500 سعودي في هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي.

أبرم الاتفاقية كل من: رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، ورئيس مجلس إدارة شركة الذكاء الاصطناعي AIDM محمد بن صالح العبيدي، بمقر جامعة الملك عبد العزيز.

تشمل الاتفاقية بناء القدرات في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث العلمية والدراسات الهندسية والتطبيقية في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن البرامج الأكاديمية الهندسية والتطبيقية والدورات التدريبية والشهادات الاحترافية، وتقديم البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية والشهادات الاحترافية من خلال التعليم الإلكتروني والتعليم "عن بعد" والتعليم المدمج.

وتتضمن اتفاقية الشراكة إتاحة الفرص لطلاب الجامعة في التدريب الصيفي والتعاوني ومشروعات التخرج لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، فضلًا عن إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا في بحث ودراسة وتطبيق المشروعات البحثية في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتشمل الاتفاقية تعزيز المشاركة في الأنشطة والمؤتمرات والندوات والمعارض وتبادل المواد العلمية والخدمات الاستشارية في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن اتفاقية الشراكة بين جامعة الملك عبد العزيز وشركة الذكاء الاصطناعي، تأتي تجسيداً للنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية على جميع الأصعدة، واستناداً لرؤية المملكة 2030 التي أكدت على بناء اقتصاد للمملكة قائم على المعرفة والبيانات، وتوسيع نطاق تمكين الابتكار والإبداع من خلال برامج هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي.