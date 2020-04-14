مصر تشتري 120 ألف طن من القمح الروسي

قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية يوم الثلاثاء، إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية.
أوضحت الهيئة أنه من الإجمالي، اشترت الهيئة 60 ألف طن للشحن في الفترة بين 15 مايو و25 من الشهر نفسه و60 ألف طن للشحن في الفترة بين 26 مايو والخامس من يونيو .
في مناقصة عالمية
قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية يوم الثلاثاء، إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية.
أوضحت الهيئة أنه من الإجمالي، اشترت الهيئة 60 ألف طن للشحن في الفترة بين 15 مايو و25 من الشهر نفسه و60 ألف طن للشحن في الفترة بين 26 مايو والخامس من يونيو .