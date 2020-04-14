مصر تشتري 120 ألف طن من القمح الروسي

في مناقصة عالمية

قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية يوم الثلاثاء، إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية.
أوضحت الهيئة أنه من الإجمالي، اشترت الهيئة 60 ألف طن للشحن في الفترة بين 15 مايو و25 من الشهر نفسه و60 ألف طن للشحن في الفترة بين 26 مايو والخامس من يونيو .

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14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 06:40 PM

في مناقصة عالمية

مصر تشتري 120 ألف طن من القمح الروسي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية يوم الثلاثاء، إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية.
أوضحت الهيئة أنه من الإجمالي، اشترت الهيئة 60 ألف طن للشحن في الفترة بين 15 مايو و25 من الشهر نفسه و60 ألف طن للشحن في الفترة بين 26 مايو والخامس من يونيو .

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