"الجمارك" تعلن وقف تصدير جميع التجهيزات المستخدمة للكشف عن "كورونا"

قالت: بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين

أعلنت #الجمارك_السعودية وقف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض "كورونا"؛ وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.

تفصيلاً، أصدرت الجمارك السعودية تعميماً على جميع منافذها الجمركية "البرية والبحرية والجوية" يتضمن إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات المخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، وفقاً للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة التي تشمل الألبسة الواقية والأقنعة الطبية والبدل الطبية المغلفة للجسم النظارات الطبية الواقية الأقنعة الطبية للوجه سواء كميات تجارية أو مع المسافرين الركاب، بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي "كورونا" الجديد في المملكة والمتضمنة إيقاف تصدير جميع تلك المنتجات والمستلزمات إضافة إلى أن ذلك يمثل اتخاذاً للتدابير الوقائية وتوفيراً لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطن والمقيم.