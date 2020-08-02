مع "أبشر".. بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر عنوانك الوطني

من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية

قالت الأحوال المدنية‏ إن مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.

وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.

وأضافت: "من الخدمات: تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات".

منصة أبشر

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02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 10:03 PM

من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية

مع "أبشر".. بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر عنوانك الوطني

ذياب الشمري

الرياض

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قالت الأحوال المدنية‏ إن مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.

وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.

وأضافت: "من الخدمات: تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات".

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منصة أبشر

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