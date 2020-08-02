قالت الأحوال المدنية إن مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.
وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.
وأضافت: "من الخدمات: تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات".منصة أبشر
من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية
قالت الأحوال المدنية إن مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.
وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.
وأضافت: "من الخدمات: تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات".