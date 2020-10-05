قادة أعمال مجموعة العشرين يقدمون "روشتة" إنعاش الاقتصاد العالمي

تُقدَّم خلال القمة الافتراضية التي تقام يومَي 26 و27 أكتوبر

قدَّمت مجموعة تواصل الأعمال السعودية (الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين) اليوم 25 توصية تتعلق بالسياسات إلى قادة مجموعة العشرين مطالبين باتخاذ إجراءات وتبني سياسات تعاون جريئة وحاسمة لوضع النمو على مسار مرن ومستدام، يعود بالفائدة على الجميع.

وفي تقرير بعنوان "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، تحدد التوصيات الخمس والعشرون خطة عمل لإنعاش الاقتصاد العالمي من خلال التركيز على عدد من المجالات الرئيسية، تتضمن الرقمنة والتجارة الحرة والعادلة والتمويل والبنية التحتية المستدامة وتمكين سيدات الأعمال والنزاهة والامتثال وتغير المناخ والاستدامة ومستقبل العمل والتعليم.

وكانت مجموعة الأعمال السعودية قد عملت على مدار العام الماضي مع أكثر من 650 من قادة الأعمال في دول مجموعة العشرين وخارجها من خلال فرق العمل الست، ومجلس سيدات الأعمال، وتم تطوير جميع التوصيات المتعلقة بالسياسات لتغطي مواضيع شاملة، تحفز النمو المستدام والمتوازن، وتتماشى في الوقت ذاته مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتمكين المرأة في جميع القطاعات، وضمان بيئة مؤهلة، تسهم في ازدهار المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وقال رئيس مجموعة الأعمال السعودية يوسف البنيان: "إعادة البناء بشكل أفضل تمثل فرصة استراتيجية للجميع. وأدعو قادة مجموعة العشرين إلى تبني هذه التوصيات من أجل منع الوباء من التسبب في مزيد من الأضرار، ووضع الأساسات الضرورية لعالم أكثر إنصافًا".

وتتناول السياسات المقترحة كلاً من التحديات الحالية والأهداف التنموية المتوسطة وطويلة المدى. وقد تم دمجها في المواضيع الآتية التي تتوافق مع أجندة رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام:

تمكين الإنسان: من خلال مضاعفة الجهود لتمكين السيدات والشباب، وبناء قوة عاملة قادرة على الصمود أمام المخاطر التقنية والصحية والاقتصادية، وزيادة التمويل من أجل التنمية المستدامة، والسعي إلى التنويع الاقتصادي، بما في ذلك القطاعات المولدة لفرص العمل، مثل السياحة المستدامة، مع وجوب إحراز تقدم كبير في التعاون التجاري، بما في ذلك الإصلاحات المؤسسية.

الحفاظ على كوكب الأرض: من خلال تسريع العمل للقضاء على الانبعاثات الكربونية لدرجة الصفر، وتعزيز نظم الطاقة؛ لتكون أكثر نظافة واستدامة، وتحسين مرونة البنية التحتية لتحييد أثرها على التغير المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الدائري، والاستخدام المستدام لأنظمة المياه العذبة والمحيطات.

تشكيل آفاق جديدة: من خلال تمكين المجتمعات من تبني التطورات التكنولوجية، وتعزيز ثقافة النزاهة.

كما توصي مجموعة الأعمال السعودية بتحسين بيئة التقنيات المالية، ودعم البنية التحتية الرقمية المرنة من خلال تنمية المهارات المطلوبة، وتطوير المدن الذكية، والاستفادة من التقنيات لإدارة المخاطر المتعلقة بالفساد والاحتيال.

وسيتم تقديم توصيات السياسات المقترحة من قِبل مجموعة تواصل الأعمال رسميًّا إلى مجموعة العشرين خلال القمة الافتراضية لمجموعة الأعمال السعودية التي تقام يومَي 26 و27 أكتوبر 2020؛ إذ يناقش قادة قطاع الأعمال وقيادات مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية القضايا الأكثر إلحاحًا في العالم، مثل التعافي بعد مرحلة الوباء، والانتقال نحو مستقبل مزدهر للجميع.



