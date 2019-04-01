إنذار ينتهي بفصل التيار.. 12 أسرة تدفع ثمن مخالفة مواطن بالرياض

السكان يناشدون عدم تعميم الخطأ مؤكدين أن لا ذنب لهم.. و"الأمانة" لا ترد

تَسببت مخالفة أحدثها مواطن في بناية شمال العاصمة "الرياض" في حي الفلاح، في فصل التيار الكهربائي عن 12 شقة، بعد أن قامت البلدية بإنذارهم ومخاطبة شركة الكهرباء لفصل التيار.

وتعود التفاصيل -بحسب راوية عدد من السكان لـ"سبق"- إلى أن المواطن وهو يسكن العمارة التي تحتوي على 12 شقة تمليك، قام بإحداث مخالفة تتمثل في البناء على السطح؛ الأمر الذي دفع بالبلدية لإنذار الجميع الأسبوع الماضي بقطع التيار والماء عن العمارة بأكملها؛ ما لم يتم تلافي تلك المخالفة.

وأوضحوا أنهم فوجئوا، اليوم الاثنين، بفصل التيار عن شققهم التي لها عدادات منفصلة؛ مطالبين أمانة منطقة الرياض بالتدخل وعدم تعميم الخطأ الذي ارتكبه أحد المواطنين على كامل السكان؛ مُبَيّنين أنه لا ذنب لهم في المخالفة، وناشدوا شركة الكهرباء إعادة التيار فورًا.

من جانبها، حاولت "سبق" منذ ثلاثة أيام الحصول على إيضاح من قِبَل أمانة منطقة الرياض من خلال متحدثها الرسمي؛ غير أنها لم تتلقَّ أي رد.