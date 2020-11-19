"الغامدي": #المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي حتى 2030

قال: السعودية ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة #كورونا.. نستهدف تدريب 20 ألفاً

كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم أن #المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.

وأضاف في تصريحات له على هامش برنامج المركز الإعلامي لقمة العشرين: نستهدف تدريب 20 ألف مختص في الذكاء الاصطناعي حتى 2030.

وتابع: #المملكة ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة #كورونا والذكاء الاصطناعي مصدر توفير ومصدر دخل إضافي يستحق الاستثمار.

رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي

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19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 12:59 PM

قال: السعودية ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة #كورونا.. نستهدف تدريب 20 ألفاً

"الغامدي": #المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي حتى 2030

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم أن #المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.

وأضاف في تصريحات له على هامش برنامج المركز الإعلامي لقمة العشرين: نستهدف تدريب 20 ألف مختص في الذكاء الاصطناعي حتى 2030.

وتابع: #المملكة ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة #كورونا والذكاء الاصطناعي مصدر توفير ومصدر دخل إضافي يستحق الاستثمار.

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رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي

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