السنغال: تسجيل 71 إصابة جديدة بكورونا

العدد الإجمالي 3047 بينهم 40 حالة حرجة

أعلنت السنغال، اليوم، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 3047 حالة إصابة، من بينهم 40 حالة حرجة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1456 شخصًا، بعد الإعلان عن شفاء 40 حالة اليوم، ويمثل هذا العدد تقريبًا نصف المصابين في البلاد.

وقد ارتفعت حصيلة الوفيات في السنغال جراء الإصابة بهذا الوباء إلى 34 شخصًا، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة أمس.