مع رطوبة.. الزعاق يكشف عن موجة حر شديدة تبدأ منتصف الأسبوع

قال: تمتد للوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية أيام التروية وعرفة والعيد

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن موجة حر شديدة تشهدها أغلبية مناطق المملكة تبدأ منتصف الأسبوع.

وقال عبر حسابه في تويتر: تشير التوقعات إلى أن هنالك موجة حر شديدة تؤثر في جل مناطق #السعودية و#الخليج، وخاصة على الأجزاء الشمالية الشرقية نواحي #عرعر #رفحاء #الحفر وتمتد للوسطى والشرقية وأجزاءٍ من الغربية تبدأ من منتصف هذا الأسبوع أيام #التروية #عرفة #عيد_الأضحى و#أيام_التشريق مع رطوبة على السواحل.

حالة الطقس الأرصاد

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26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 09:10 AM

قال: تمتد للوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية أيام التروية وعرفة والعيد

مع رطوبة.. الزعاق يكشف عن موجة حر شديدة تبدأ منتصف الأسبوع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن موجة حر شديدة تشهدها أغلبية مناطق المملكة تبدأ منتصف الأسبوع.

وقال عبر حسابه في تويتر: تشير التوقعات إلى أن هنالك موجة حر شديدة تؤثر في جل مناطق #السعودية و#الخليج، وخاصة على الأجزاء الشمالية الشرقية نواحي #عرعر #رفحاء #الحفر وتمتد للوسطى والشرقية وأجزاءٍ من الغربية تبدأ من منتصف هذا الأسبوع أيام #التروية #عرفة #عيد_الأضحى و#أيام_التشريق مع رطوبة على السواحل.

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