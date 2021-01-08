الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود

صدر اليوم عن الديوان الملكي بياناً جاء فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غد السبت الموافق 25/ 5/ 1442هـ في مدينة الرياض".
وأضاف البيان: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.الديوان الملكي
الصلاة على الفقيدة غداً السبت في مدينة الرياض
صدر اليوم عن الديوان الملكي بياناً جاء فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غد السبت الموافق 25/ 5/ 1442هـ في مدينة الرياض".
وأضاف البيان: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.