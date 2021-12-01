وسط مخاوف من "أوميكرون".. النفط يرتفع 3% قبيل اجتماع لـ"أوبك"

كبار المنتجين يعتزمون مناقشة كيفية التعامل مع تهديد المتحور الجديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة، اليوم، لتعوّض بعض الخسائر الحادة التي تكبّدتها خلال الجلسة السابقة، فيما يستعد كبار المنتجين لمناقشة كيفية التعامل مع التهديد الذي قد يواجهه الطلب على الوقود بسبب المتحور "أوميكرون".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.46 دولار بما يعادل 3.6 في المائة إلى 71.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:42 بتوقيت جرينتش بعد هبوط 3.9 في المائة أمس الثلاثاء.

وبحسب وكالة "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.13 دولار أو 3.2 في المائة إلى 86.31 دولار للبرميل بعد هبوطها 5.4 في المائة أمس.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم، بعد الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، وقبل اجتماع يوم الخميس لـ"أوبك+" التي تجمع "أوبك" مع حلفاء من بينهم روسيا.