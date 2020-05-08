شرطة الرياض: القبض على فلسطيني وروسية تورطا بترويج ممارسات غير أخلاقية تتنافي مع القيم الدينية

ضُبط ما بحوزتهما من مواد مخالفة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه بناءً على ما تم رصده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام أحد التطبيقات في الترويج لممارسات غير أخلاقية تتنافي مع القيم الدينية، فقد تمكنت الجهات الأمنية ـ بفضلٍ من الله - من القبض على شخصين تورطا بنشر تلك الممارسات، واتخاذهما مقر سكنهما وكراً لها، للحصول على مقابل مادي، وهما (مقيم من الجنسية الفلسطينية، وامرأه من الجنسية الروسية في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وضبط ما بحوزتهما من مواد تتعلق بممارساتهما المخالفة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.