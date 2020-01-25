أمير الجوف يوجِّه بتأخير الدوام المدرسي إلى التاسعة صباحًا

نظرًا لموجة البرد القارس

وجَّه أمير منطقة الجوف بتأخير الدوام المدرسي إلى الساعة التاسعة صباحًا ‏نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع.

وقالت إمارة منطقة الجوف: "نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة، وجّه سمو أمير الجوف بتأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة ومنسوبيها والمحافظات والمراكز التابعة يومَي الأحد والاثنين 1-2 / 6/ 1441هـ إلى الساعة الـ09:00ص؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم".

وكانت "تعليم الجوف" قد وجّهت بتأخير الدوام المدرسي إلى الساعة الثامنة والنصف نظرًا لموجة البرد القارس.