أمير الجوف يوجِّه بتأخير الدوام المدرسي إلى التاسعة صباحًا

وجَّه أمير منطقة الجوف بتأخير الدوام المدرسي إلى الساعة التاسعة صباحًا نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع.
وقالت إمارة منطقة الجوف: "نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة، وجّه سمو أمير الجوف بتأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة ومنسوبيها والمحافظات والمراكز التابعة يومَي الأحد والاثنين 1-2 / 6/ 1441هـ إلى الساعة الـ09:00ص؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم".
وكانت "تعليم الجوف" قد وجّهت بتأخير الدوام المدرسي إلى الساعة الثامنة والنصف نظرًا لموجة البرد القارس.الجوف تعليم الجوف تأخير بداية الدراسة موجة باردة
نظرًا لموجة البرد القارس
وجَّه أمير منطقة الجوف بتأخير الدوام المدرسي إلى الساعة التاسعة صباحًا نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع.
وقالت إمارة منطقة الجوف: "نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة، وجّه سمو أمير الجوف بتأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة ومنسوبيها والمحافظات والمراكز التابعة يومَي الأحد والاثنين 1-2 / 6/ 1441هـ إلى الساعة الـ09:00ص؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم".
وكانت "تعليم الجوف" قد وجّهت بتأخير الدوام المدرسي إلى الساعة الثامنة والنصف نظرًا لموجة البرد القارس.