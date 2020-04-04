"وعي" تطلق تحدي "عاذرينكم" لـ"كبار السن".. أبيات شعرية والجوائز نقدية

أعلنت جائزة "وعي" عن إطلاق تحدٍّ لكبار السن تماشيًا مع حملة "عاذرينكم" التي أطلقتها وزارة الصحة بالشراكة مع سابك.

وهي حملة توعوية للوقاية من كورونا جاءت على لسان كبار السن من الآباء والأمهات ليخففوا على الأبناء عبء فترة التباعد الاجتماعي ويقولوا لهم: #عاذرينكم في عدم الزيارة، وجاء هذا التحدي تبعًا لسلسلة #وعيك_في_بيتك، والتي تهدف لتفعيل التوعية عن الوقاية من كورونا في المنزل.

يهدف التحدي إلى الترفيه عن كبار السن وتفاعلهم عبر إلقاء الأبيات التالية:

"برّكم يا عيالنا قول وفعايل

وبعدكم خيرٍ لنا وخوفٍ علينا

#عاذرينكم في الوصل والشك زايل

الوطن هذا لنا، ومنّا، وفينا"

وتسجيلها عبر فيديو قصير لا يتجاوز ٦٠ ثانية، ثم مشاركتنا إياه من خلال منصة تويترعلى هاشتاق: #وعيك_في_بيتك وهاشتاق: #عاذرينكم، وبعد ٣ أيام سيتم السحب بشكل عشوائي من الهاشتاق على ١٠ جوائز لكل فائز ٥٠٠ ريال سعودي.