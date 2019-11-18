أخضر "تحت 23 عامًا" يتغلّب على منتخب البحرين ضمن البطولة الدولية

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً على منتخب البحرين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بمدينة دبي، ضمن الدورة الدولية بالإمارات.

وافتتح المنتخب السعودي التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب فواز الطريس.

عقب ذلك احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 64 تصدى لها الحارس زيد البواردي.

وعاود منتخب البحرين الهجوم ليتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68.

ومنح اللاعب محمد المجحد الأخضر زمام التقدم مجدداً بعد تسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 75.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: زيد البواردي في حراسة المرمى، وعمر العودة، وعون السلولي، وخليفة الدوسري، وعبدالله اليوسف، وعلي الأسمري، ويوسف الحربي، وفواز الطريس، وحسين العيسى، وخالد الغنام، ورمزي صولان.

ويعاود "الأخضر" مساء اليوم الاثنين تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب أوزبكستان مساء يوم الثلاثاء، في ختام منافسات الدورة الدولية بالإمارات.

الجدير بالذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في الـدورة الدولية بالإمارات تأتي ضمن إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).