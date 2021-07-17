"واتسآب" تختبر تقنية ستحفظ دردشاتك وملفاتك مشفرة آمنة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب"، تختبر حاليًّا تقنية جديدة يمكنها أن تحفظ دردشاتك وملفاتك مشفرة آمنة.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن واتسآب تختبر حاليًّا تقنية جديدة للتخزين السحابي لنسخ واتسآب الاحتياطية بصورة مشفرة عبر هواتف "أندرويد".

وتعمل تلك التقنية المشفرة على حماية نسخ دردشاتك وملفاتك الاحتياطية من حمايتها وعدم وقوعها في أيدي المتطفّلين أو الهاكرز، وبشكل مستقلّ عن الشركات الأخرى؛ مثل "غوغل درايف" أو "آي كلاود".

ولكن تحذر واتسآب مستخدميها أنه في حالة نسيان رمز المرور أو مفتاح الاسترداد المكون من 64 رقمًا، قد تعرض دردشاتك وملفاتك المخزنة سحابيًّا إلى الفقدان النهائي.