مهرجان "البن الخولاني السعودي" ينطلق قريبًا في "داير جازان"

بشعار جديد في نسخته التاسعة بالتزامن مع مبادرة "عام القهوة 2022م"

كشف مهرجان البن الخولاني السعودي عن شعاره الجديد في نسخة المهرجان التاسعة، التي ستنطلق في محافظة الداير في الأيام القريبة القادمة.

ويأتي المهرجان هذا العام بالتزامن مع مبادرة وزارة الثقافة (عام القهوة السعودية 2022) التي تأتي من منطلق المكانة العالية لهذا الرمز الثقافي الذي يرتبط بالإرث الثقافي للمملكة العربية السعودية، عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد، وقيم الكرم والضيافة، والحضور الإنساني والجمالي والفني في الأغاني والقصائد واللوحات، حتى أصبحت عنصرًاً رئيسًا في الثقافة والموروث الشعبي السعودي.

ويعد مهرجان البن الخولاني السعودي الذي يُقام بمحافظة الداير تظاهرة ثقافية اقتصادية للاحتفال بمنتج البن الخولاني الذي يعد من أهم عناصر القهوة السعودية، ويعد المهرجان نافذة ثقافية على إنسان البن وتقاليده الفريدة.