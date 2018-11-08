شاهد.. مستشار أمير الرياض يرعى النسخة الرابعة من جائزة "عجلان وإخوانه"

911 متفوقاً ومتفوقة.. وأكثر من 11 مليون ريال لتحفيز "العجلان" و"العيد"

تصوير: عبدالملك سرور

نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، رعى المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز حفل جائزة "عجلان وإخوانه" للتفوق العلمي في نسختها الرابعة، وذلك بفندق الريتزكارلتون بالرياض.

حيث احتفلت أسرتا العجلان والعيد بتفوق 198 طالباً وطالبة، منهم 7 طلاب في مرحلة الماجستير بينهم طالبة، و15 طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس.

وكان في استقبال راعي الحفل عند وصوله كل من: رئيس مجموعة شركات "عجلان وإخوانه" الشيخ عجلان بن عبدالعزيز العجلان، ونائب رئيس مجلس إدارة المجموعة محمد العجلان، والمدير التنفيذي لمجموعة "عجلان وإخوانه" فهد العجلان.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ عبدالعزيز بن عيد العيد، ثم كلمة الجائزة ألقاها الشيخ عجلان العجلان رئيس المجموعة، حيث رحب فيها براعي الحفل والحضور الكريم وأولياء أمور الطلاب والطالبات والمتميزين.

وقال العجلان: المستشار الخاص على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي، الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عجلان العجلان أصحاب الفضيلة والسعادة، الحضور الكريم، يشرفني باسمي ونيابة عن أسرة العجلان والعيد، الترحيب بمعاليكم ومقدمين خالص الشكر على تشريفكم حفلنا نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وهي رعاية تأتي امتداداً لما يجده العلم والتعليم من اهتمام ودعم وتشجيع من حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وحضوركم الكريم اليوم هو تكريم للمتفوقين وللقائمين على الجائزة، ولكل أسرة العجلان والعيد.

وأضاف بأن الثروة الحقيقية لتقدم الأمم هو العلم والتعليم، والوطن يحتاج من أبنائه الكثير نحو تحقيق أهدافه ورؤيته لنساهم بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030، والجائزة تسعى لصناعة شباب واعد وطموح.

وكشف "عجلان" في مضامين كلمته أنه بلغ مجموع من تم تكريمهم من النسخة الأولى حتى النسخة الرابعة 911 طالباً وطالبة من المتفوقين، كما بلغت تكاليف الاحتفال والجوائز خلال النسخ الأربع الماضية أكثر من 11 مليون ريال، ويطمحون في المستقبل إلى زيادة عدد الجوائز وتطوير آليات وفروع الجائزة.

عقب ذلك ألقى شاعر الفصحى محمد بن سعد العجلان قصيدة بعنوان "وطن استثنائي"، ثم أوبريت "سمعاً وطاعة يا وطن" من كلمات الشاعرة خلود الشمري وأداء الشابين معاذ الجماز وسعد الكلثم، وأخيراً قصيدة حماسية للشاعر إبراهيم بن حمد العجلان.

وأعلن مقدم الحفل أسامة العشماوي عن الفقرة التي انتظرها المتميزون طويلاً حيث تم التكريم في جميع فروع المسابقة، وفي نهاية الحفل كرم الشيخ عجلان بن عبدالعزيز العجلان نيابة عن أعضاء مجلس إدارة مجموعة شركات "عجلان وإخوانه"، راعي الحفل المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.

يذكر أن فروع الجائزة هي :"عجلان وإخوانه" للتفوق العلمي، وجائزة الشيخ عبدالعزيز بن عجلان العجلان للدكتوراه والماجستير، وجائزة الشيخ سعد بن عبدالعزيز العجلان -رحمه الله- للقرآن الكريم، وجائزة في الدكتوراه والماجستير للشيخة وضحى بنت ناقي الهذلي للإناث "أم عجلان".