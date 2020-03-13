"سلمان للإغاثة" بالكونغو والسودان.. مئات السلال الغذائية و120 جراحة تكافح العمى

2700 فرد استفادوا من الطعام الموزع في كسلا والحملة الطبية بـ"بوينت نوير" تتواصل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، أمس, 450 سلة غذائية في محلية غرب كسلا بولاية كسلا السودانية؛ بحضور عدد من المسؤولين السودانيين، استفاد منها 2,700 فرد؛ وذلك في إطار الدعم السعودي المقدم من المملكة من خلال المركز للشعب السوداني الشقيق بمختلف المجالات.

كما قامت الحملة الطبية التطوعية الثانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بوينت نوير في جمهورية الكونغو خلال اليوم الرابع من الحملة، بإجراء 120 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، ليبلغ إجمالي عدد العمليات المنفّذة حتى الآن 362 عملية جراحية.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

