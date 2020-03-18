استشاري: مناعة الجسم أقوى مضاد لمواجهة كورونا.. ودمرناها بهذه الممارسات

أكد أن المحافظة على الجسم بالتغذية الصحية هو أفضل وقاية من الأمراض

قال محمد المتعب استشاري في علم الطب البشري، إن مناعة جسم الإنسان أقوى من أي مصل أو مضاد وبالتالي المحافظة على صحة هذا الجسم وتغذيته بالأكل والمشروب الصحي البعيد عن الزيوت المشبعة بالكولسترول والسكر والأكل المهدرج وغيرها من مضرات الصحة هو أفضل وقاية في مقاومة الأمراض والتي تأتي في مقدمتها فيروس كورونا المنتشر حالياً.

وفي التفاصيل، أوضح "المتعب"، عبر تدوينة له في تويتر قائلاً: خلق الله الجسم وخلق معه مناعته الأقوى من أي مصل أو مضاد فلا بد من الاهتمام بها لأنها الأصل، لا تطلب من المناعة الوقاية وأنت تراكمياً دمرتها بالزيوت النباتية وكثرة السكر والأكل المصنع والأكل المهرمن وإهمال نوم الليل والرياضة.