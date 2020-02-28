شاهد.. تدشين مبادرة "الإرشاد اللغوي" للجهات الحكومية والأهلية بجدة

يقدّمها تعليم المحافظة عبر مشروع "كيف نكون قدوة".. والشعار لغة القرآن

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، مبادرة "الإرشاد اللغوي" بلغة القرآن، والتي تُقدّمها إدارة "تعليم جدة"، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي ضمن ملتقى مكة الثقافي، مشروع "كيف نكون قدوة"؛ بمشاركة 12 جهة حكومية وأهلية وحضور المساعد للشؤون المدرسية صديق خوجة وممثلي الجهات المشاركة؛ وذلك بفندق الدار البيضاء جراند.

وتخلّل حفل التدشين تقديمُ المشرف على المبادرة عبدالله القرني، نبذة عن المبادرة، تلاها عرض مرئي، إضافة لعدد من الفقرات الخطابية، قبل أن يُختتم الحفل بتكريم شركاء النجاح من قِبَل مدير تعليم جدة.

وأكد "المسعودي"، في كلمته عقب التدشين، أن المبادرة تأتي ضمن المشروع الرائد "كيف نكون قدوة"، تحت شعار "بلغة القرآن"؛ مؤكدًا أنها لغة الإعجاز والبلاغة، ويجب أن تكون هي قدوتنا؛ ولذلك وجب الاقتداء بها في مدارسنا وشوارعنا؛ مُثمِّنًا للجهات المشاركة تعاونها لإنجاح المبادرة ولإدارة الإشراف التربوي جهودها.

من جهته، أوضح مدير إدارة الإشراف التربوي ماجد القحطاني، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الإرشاد اللغوي عبر فريق عمل متخصص؛ لضمان ظهور الجهة المستفيدة قدوة بلغة القرآن؛ وذلك من خلال النصوص الإرشادية القصيرة والإعلانية والرسائل النصية، وكذلك الرسائل عبر برامج وسائل التواصل الاجتماعي.