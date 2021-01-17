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الفرق باشرت مساء أمس.. دون وقوع إصابات حتى تاريخه

مدني الرياض يحاصر حريق مستودعات طريق الخرج القديم

قالت مديرية الدفاع المدني، إن مدني الرياض حاصر الحريق الذي اندلع في مستودعات على طريق الخرج القديم.

وأكّد في تغريدة على حساب المديرية بتويتر، في وقت متأخر من مساء أمس، أن محاصرة الحريق جاءت دون وقوع إصابات حتى الآن.