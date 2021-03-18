الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 6 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، ووادي الفرع)، تبدأ من الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.