تعرّف على "المغوّاة" مكان احتفال أهالي حائل بالملك سلمان

أُنشئ عام 1426هـ .. ويقع على مساحته 5 ملايين متر مربع

احتفل أهالي حائل، مساء اليوم الأربعاء، بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة حائل، وقررت إمارة المنطقة، أن يتم حفل استقبال أهالي منطقة حائل، لهما- حفظهما الله- بمنتزه "المغوّاة" الترفيهي للاحتفالات.

ويقع منتزه "المغوّاة" شمال غرب مدينة حائل، على مساحة خمسة ملايين متر مربع, ويعد مركز الاحتفالات الرئيس للمنطقة، في جميع المناسبات الرسمية والترفيهية، وانطلاق فعاليات رالي حائل وتتويج الفائزين بالرالي، وقد أُنشئ عام 1426هـ، وسمي باسم المكان نفسه الذي يقع فيه وهو "المغوّاة".

و"المغوّاة" تحوي منصة رئيسة على هيئة خيمة كبيرة تتسع لنحو سبعمائة شخص, يقابلها ساحة للعروض ومساحتها خمسة آلاف متر مربع, ويحيط بغربها سوق شعبية ومدرجات تتسع لنحو خمسة آلاف شخص، وصالة مغلقة مساحتها ألفان وستمائة متر مربع, وخدمات مساندة عبارة عن غرف استقبال ومغاسل ودورات مياه, ومواقف سيارات تتسع لنحو عشرة آلاف سيارة، وقد تم إضاءة كامل الموقع بجميع وسائل الإنارة الحديثة التي يتم تجديدها من فترة إلى أخرى.

وتحيط بالمنتزه أبراج يبلغ طول كل برج 35 مترًا، ويحوي 30 كشافًا شبيهًا لإضاءة الملاعب الرياضية, فيما يحيط به سور من الجهة الشمالية بأسلوب النمط القديم شبيه بسور حائل القديم تتوسطه بوابتان للدخول والخروج وكذلك سور من الجهة الشرقية مع بوابة رئيسة.

وكان أول أمين لمنطقة حائل، الدكتور عبد العزيز بن يوسف العمار-رحمه الله- قد أنجز منتزه "المغوّاة" الترفيهي في مدة تسعة أشهر.