قبيل ساحة القصاص وبشرط.. مواطن يتنازل عن قاتل ابنه بتبوك لوجه الله

موقف إنساني نبيل من "العمراني" لَقِيَ إشادات وتفاعلًا في مواقع التواصل

شهدت تبوك، اليوم الاثنين، موقفًا إنسانيًّا نبيلًا، من المواطن عوض سليمان النخيري العمراني، بعد أن تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى؛ وذلك قبل تنفيذ حكم القصاص في ساحة القصاص.

إذ كان من المقرر تنفيذ الحكم صباح اليوم الاثنين، بعد صدور الحكم على القاتل إثر الجريمة التي ارتكبها خلال مشاجرة وقعت قبل أربع سنوات.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلًا مع ما أقدَمَ عليه "العمراني" وسط ثناء وإشادات عليه؛ مشيدين بهذا الموقف الإنساني.

من جانبه، أكد المواطن عوض العمراني لـ"سبق"، أنه تنازل لوجه الله تعالى، سائلًا الله أن تكون سنة حسنة، وقد اشترط في التنازل عدم إقامة حفلات أو أخذ مبالغ مالية أو مكافآت أو حضور مناسبات يكون سببها التنازل.