شاهد .. "مستشفى ظلم" يحتفل باليوم الوطني: أعلام وشعارات وطنية وهدايا للمنوَّمين والزوار

الإضاءات الخضراء تزيِّن المبنى.. والاحتفالات على أنغام الأغاني الوطنية

احتفل مستشفى ظلم العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بالطائف اليوم الثلاثاء باليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة.

ونظم المستشفى احتفالاً بحضور مدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي، ومدير بلدية ظلم المهندس مطلق السبيعي.

وتمت خلال الاحتفالية زيارة المرضى المنوَّمين، والالتقاء بالمراجعين، ومشاركتهم فرحتهم بهذه الذكرى السنوية الغالية.

ووزّع مدير المستشفى ورئيس البلدية الهدايا والورود على المنومين والمراجعين.

وزيّنت الإضاءات الخضراء الواجهة الرئيسية لمستشفى ظلم العام، فيما اكتست مداخل وممرات المستشفى بالأعلام الخضراء والبالونات والشعارات الوطنية، وعدد من اللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي. فيما تم الاحتفال على أنغام الأغاني الوطنية التي تم تشغيلها على الشاشات الإعلانية بالمستشفى ابتهاجًا واعتزازًا بذكرى توحيد هذه البلاد الغالية.