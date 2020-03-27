بلجيكا: 1049 إصابة جديدة بكورونا

الإجمالي يقفز إلى 7284 حالة مؤكدة

أعلن مركز الأزمات البلجيكي قبل قليل في مؤتمر صحفي وفاة 69 شخصًا بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الوفيات الي 289 بسبب فيروس كورونا من نوع كوفيد 19 في بلجيكا .

وتم الإعلان عن 1049 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة وتم إدخال منهم 490 حالة إلى المستشفي .

ويرقد في المستشفيات البلجيكية حتي الآن 3042 مريضًا حيث تم إدخال 96 إلى العناية المركزة وبذلك يرتفع عددهم إلى 580 .

وبذلك يرتفع عدد الإصابات منذ بدء انتشار الفيروس في بلجيكا إلى 7824 حالة.

وقال عالم الفيروسات ستيفن فان خوخت إن هناك شخصًا مصابًا قام بنقل العدوي إلى قطته في مدينة لييج وظهرت عليهم الأعراض بعد 5 أيام , وتم عزلهم في المنزل.