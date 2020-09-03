"تحلية المياه" وجامعة جازان توقعان اتفاقية تعاون عن بعد

لتوفير فرص تدريبية وبحثية لطلبة كلية الهندسة

وقع رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهنـدس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، مذكرة تفاهم "عن بعد" لتوسيع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، بما يوفر فرصًا تدريبية وبحثية لطلبة كلية الهندسة.

كما تهدف إلى تعزيز التعاون التقني والفني والتدريبي والاستفادة من الإمكانات المتاحة لكل طرف انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور "القحطاني" أهمية إبرام مثل هذه المذكرة والتي تصب في تحقيق دور الجامعة الريادي في مجالات البحوث التقنية والتطوير العلمي المرتبط بالاحتياجات الفعلية للقطاعات التنموية والإنتاجية في المملكة من خلال الأبحاث التطبيقية.

وقال إن بنود المذكرة تتضمن الاستفادة من مخرجات التعاون العلمي والبحثي، وإتاحة الفرص لطلاب الجامعة للتدريب في المؤسسة، والاستفادة من الموارد البشرية والمادية والمجالات البحثية المتوفرة لدى الطرفين.

من جانبه، قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهنـدس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، إن المؤسسة لا يقتصر دورها على إنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية، بل تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال البحث والتطوير والتدريب فيما يتعلق بتقنيات تحلية مياه البحر لتوطين هذه التقنيات، والعمل على دعم الابتكار والفرص في هذا المجال.

وأضاف المهندس "العبدالكريم" أن لجامعة جازان إسهامات وطنية في كل المجالات التنموية، حيث عملت على إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات الداعمة لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى تميز بحوثها العلمية وجودة مخرجاتها ومواكبتها لسوق العمل السعودي.